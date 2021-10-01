В Башкирии прогнозируется дождь со снегом и резкое похолодание

07:56, 01 окт 2021

В Башкирии ожидаются дождь и снег, а также резкое похолодание. О погоде на ближайшие дни рассказали в Башгидрометцентре.







Сегодня, 1 октября, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются местами по республике. Ветер западный, северо-западный умеренный. Ночью температура воздуха +3°, -2°, в горных и юго-восточных районах похолодает до -8°. Днем будет +5°, +10°.



В субботу, 2 октября, высока вероятность небольших дождей, ночью в отдельных районах – со снегом. Ветер северный умеренный. Столбик термометра ночью опустится до 0° и +5°, днем синоптики обещают +5°, +10°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: pexels.com