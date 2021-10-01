Блогерша из Башкирии покорила сердце известного музыканта

11:54, 01 окт 2021

Блогерша из Уфы Карина Карамбейби встречается с известным музыкантом и бывшем саунд-продюсером Моргенштерна Славой Марлоу (настоящее имя – Артем Готлиб). Об этом битмейкер рассказал в интервью Юрию Дудю.







– Давай каминг-аут. Я люблю Карину Карамбейби. В какой-то момент я понял, что Карина мне очень понравилась, невероятно, что это живой человек. Мы собирались 18 февраля этого года пойти на концерт группы «Френдзона». И я подумал, что признаюсь в своих чувствах перед концертом. Это ирония такая. Я сказал, у меня для тебя плохие новости, кажется, ты мне нравишься. А она ответила, у меня тоже для тебя плохие новости: кажется, и ты мне», – вспомнил музыкант на интервью.



Перед тем как признаться в отношениях, Слава позвонил Карине и согласовал решение. По словам Марлоу, если бы его чувства были не взаимны, для него это стало бы «прекрасной темой для треков».

Настоящая фамилия Карины Карамбейби – Егамедиева. Она родилась в 2001 году в столице Башкирии Уфе. Сейчас у девушки есть 12-миллионная аудитория в ТикТоке и 3-миллионная – в инстаграме и на ютубе. Популярность к ней пришла после того как она завела канал на ютубе. Карина вела школьные влоги, давала советы, как экономно создать лук из магазина товаров с фиксированными ценами, и рассказывала о моментах из своей жизни. Девушка часто экспериментирует с внешностью и делится своими трансформациями с подписчиками: она меняет прически, цвет волос и макияж, примеряет различные образы. Лично со Славой Карамбейби познакомилась, когда он пригласил ее сняться в клипе на песню «Ты горишь как огонь».

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Фото: karrrambaby // instagram.com