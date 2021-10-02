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В первые входные октября в Башкирии прогнозируется дождь со снегом

В первые входные октября в Башкирии прогнозируется дождь со снегом

08:03, 02 окт 2021

Башгидрометцентр сообщил, что в республике в выходные ожидается неблагоприятная погода. 2 и 3 октября синоптики пообещали умеренную температуру, а также снег с дождем. 

2 октября пройдут небольшие дожди, ночью в отдельных районах со снегом. Ветер северный умеренный. Температура воздуха днем +5,+10°.

3 октября местами небольшие дожди, ночью со снегом. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -1,+4°, днем +6,+11°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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