В первые входные октября в Башкирии прогнозируется дождь со снегом
08:03, 02 окт 2021
Башгидрометцентр сообщил, что в республике в выходные ожидается неблагоприятная погода. 2 и 3 октября синоптики пообещали умеренную температуру, а также снег с дождем.
2 октября пройдут небольшие дожди, ночью в отдельных районах со снегом. Ветер северный умеренный. Температура воздуха днем +5,+10°.
3 октября местами небольшие дожди, ночью со снегом. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -1,+4°, днем +6,+11°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
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