Знаменитый певец Андрей Губин признался, что хочет умереть
11:08, 02 окт 2021
Накануне в эфир радио «Комсомольская правда» пришел знаменитый певец и музыкант, звезда 1990-х, уроженец Уфы Андрей Губин. В откровенном интервью артист рассказал, что уже с юности его мучают проблемы со здоровьем. По его мнению, постоянные боли, которые буквально не дают ему жить – это следствие занятий спортом и спортивных травм в детстве.
- Я боли начал чувствовать с 16 лет, в 28 я написал песню «Я устал от небес вечной милости ждать», тогда на самом деле было уже очень больно. Но, к сожалению, с тех пор лучше уже не стало. Я все хуже себя чувствую, я постепенно умираю. Но умираю-то я уже спокойно, мне не страшно. Я уже хочу умереть, - заявил Андрей Губин в прямом эфире программы на радио «КП».
В откровенном разговоре с ведущими Юрием Кораблевым и Аленой Мартыновой, Губин заявил, что не принимает обезболивающие и терпит боли.
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