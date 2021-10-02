В Башкирии поженились 71-летний дедушка и 78-летняя бабушка

12:05, 02 окт 2021

Клавдия Христофоровна и Владимир Владимирович нашли друг друга в доме-интернате Иглинского района. 4 года они проживали вместе и наконец решились на свадьбу. Она прошла в окружении их друзей и сотрудников интерната. К слову, это первый брак за всю историю Кудеевского дома престарелых.







"Нравится она мне, вот и все. Характер у нее – кипяток!", - признается жених Владимир Шихов. "Он хороший, как мой первый муж. Люблю его, вот и все", - добавляет невеста Клавдия Мавлянова.



Как говорит пара, судьба вела их друг к другу долгие годы. И Клавдия, и Владимир пережили нелегкую жизнь. Мужчина – чернобылец, а Клавдии Христофоровне еще в юном возрасте поставили инвалидность. Ни детей, ни родственников у них нет. Друг для друга они единственные близкие люди.

"Это вообще большая редкость, что люди в таком преклонном возрасте находят друг друга. Это яркий пример того, что счастливую семейную жизнь можно создать в любом возрасте", - радуется и.о. директора Кудеевского дома-интерната Альфина Гарипова.

После церемонии бракосочетания молодожены отправились венчаться в церковь. В планах у пары переехать из интерната в собственную квартиру и начать создавать там свой семейный уют. Ей 78, а ему 71. И оставшиеся годы жизни они проведут вместе, даря друг другу любовь и заботу.





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Фото: скрин видео