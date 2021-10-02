Жители Учалинского района организовали акцию против оптимизации больницы

21:06, 02 окт 2021

В Учалах прошла акция против реорганизации местной центральной городской больницы. Об этом сегодня, 2 октября, сообщил координатор профсоюза «Действие» Антон Орлов. По его информации, местные жители вышли, чтобы выразить несогласие с переводом отделений роддома, морга, скорой медицинской помощи в Белорецк и потребовать улучшения условий труда.







— Проблема, которую местные жители называют «белоретизацией», началась давно, — рассказала Эльвира Галлямова, депутат местного райсовета и один из организаторов протеста. — В соседний Белорецк переехала налоговая служба, санэпидстанция, Пенсионный фонд, отдел социальной защиты, станция переливания крови, роддом. Между городами сотня километров — и это отнюдь не час пути. Здесь разбитая горная дорога с плохой видимостью, подъемами-спусками плюс капризная уральская погода.



Галлямова вместе с другими участниками акции составили петицию, в которой подробно описали свои жалобы. Отметим, что изначально мероприятие планировалось как митинг, однако его не согласовали из-за антиковидных мер. Тогда его пришлось оформить как встречу депутатов с горожанами.





— Учалинская ЦГБ имела мощную лабораторную базу, современное лабораторное оборудование, однако это не было принято во внимание, произошла оптимизация, — сказано в петиции, составленной жителями Учалов. — У нас нет условий для вашей оптимизации, в связи с чем требуем вернуть в Учалинский район всё, чего нас лишили, либо освободить наш район, в том числе предприятия, от налогов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Антон Орлов