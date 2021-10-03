Жительница Башкирии, задержанная в Турции по подозрению в краже, возвращается домой

00:13, 03 окт 2021

Задержанная в Турции 27-летняя жительница города Октябрьского Алия Миллер возвращается домой. Об этом она сообщила в своих соцсетях.







Напомним, девушка приехала в Анталию с мужем и двумя малолетними детьми на шесть дней. 13 сентября семья должна была вернуться в Уфу, но за два дня до вылета ее обвинили в краже кошелька другой туристки, запретив на время разбирательств выезд из страны.

Алия отрицает свою вину и считает, что преступление могли совершить сотрудники отеля. По страховке семье не получилось нанять адвоката – им отказали в предоставлении юридических услуг.



Узнав о случившемся, Глава Башкортостана Радий Хабиров вмешался в ситуацию и оказал помощь соотечественнице, что способствовало ее возвращению.





«Наконец-то я к вам с хорошими новостями, я сейчас по дороге домой, — написала Алия Миллер. — Огромную благодарность хочу выразить Радию Фаритовичу Хабирову за то, что он откликнулся на мой зов о помощи и распорядился, чтобы представительство республики помогло мне разрешить вопрос. Все было не в моей власти, могло быть любое решение, но, слава богу, республика отозвалась и сделала все возможное чтобы вызволить меня домой. Конечно, вопрос ещё не решен и во всем будут ещё разбираться, но я надеюсь, что все видео есть, и это доказательство моей непричастности. Поэтому разберутся, но уже без меня».

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