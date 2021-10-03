Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Жительница Башкирии, задержанная в Турции по подозрению в краже, возвращается домой

Жительница Башкирии, задержанная в Турции по подозрению в краже, возвращается домой

00:13, 03 окт 2021

Задержанная в Турции 27-летняя жительница города Октябрьского Алия Миллер возвращается домой. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Напомним, девушка приехала в Анталию с мужем и двумя малолетними детьми на шесть дней. 13 сентября семья должна была вернуться в Уфу, но за два дня до вылета ее обвинили в краже кошелька другой туристки, запретив на время разбирательств выезд из страны.
Алия отрицает свою вину и считает, что преступление могли совершить сотрудники отеля. По страховке семье не получилось нанять адвоката – им отказали в предоставлении юридических услуг.

Узнав о случившемся, Глава Башкортостана Радий Хабиров вмешался в ситуацию и оказал помощь соотечественнице, что способствовало ее возвращению.


«Наконец-то я к вам с хорошими новостями, я сейчас по дороге домой, — написала Алия Миллер. — Огромную благодарность хочу выразить Радию Фаритовичу Хабирову за то, что он откликнулся на мой зов о помощи и распорядился, чтобы представительство республики помогло мне разрешить вопрос. Все было не в моей власти, могло быть любое решение, но, слава богу, республика отозвалась и сделала все возможное чтобы вызволить меня домой. Конечно, вопрос ещё не решен и во всем будут ещё разбираться, но я надеюсь, что все видео есть, и это доказательство моей непричастности. Поэтому разберутся, но уже без меня».
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: Уфа
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: