В Башкирии прогнозируется постепенное потепление

09:45, 03 окт 2021

В республике потеплеет, а в начале новой недели прекратятся осадки, следует из прогноза Башгидромета.



В воскресенье, 3 октября, в регионе местами пройдет небольшой дождь, по востоку – со снегом. Днем будет тепло +6, +11°.



В понедельник и вторник, 4 и 5 октября, существенных осадков не ожидается. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью 0, -5°, днем +5, +10°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather



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Фото: pexels.com