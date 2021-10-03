В Башкирии прогнозируется постепенное потепление
09:45, 03 окт 2021
В республике потеплеет, а в начале новой недели прекратятся осадки, следует из прогноза Башгидромета.
В воскресенье, 3 октября, в регионе местами пройдет небольшой дождь, по востоку – со снегом. Днем будет тепло +6, +11°.
В понедельник и вторник, 4 и 5 октября, существенных осадков не ожидается. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью 0, -5°, днем +5, +10°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
ufa.aif.ru
Фото: pexels.com
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