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В Башкирии прогнозируется постепенное потепление

В Башкирии прогнозируется постепенное потепление

09:45, 03 окт 2021

В республике потеплеет, а в начале новой недели прекратятся осадки, следует из прогноза Башгидромета.

В воскресенье, 3 октября, в регионе местами пройдет небольшой дождь, по востоку – со снегом. Днем будет тепло +6, +11°.

В понедельник и вторник, 4 и 5 октября, существенных осадков не ожидается. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью 0, -5°, днем +5, +10°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь:  https://newsbash.ru/weather

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: pexels.com
Теги: погода
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