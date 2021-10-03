Жители Башкирии возмущены бардаком творящимся в больницах республики

09:55, 03 окт 2021

Женщина из Башкирии возмутилась тем, что творится сейчас в поликлиниках республики. Свою критику она написала на странице главы региона.







«В мелеузовской поликлинике творится бардак, невозможно ни дозвониться, ни узнать результат пцр-теста. Дедушка делал пцр в среду, нам до сих пор не сообщили.



У меня заболел ребенок, а они контактировали, у меня врач спрашивает есть ли заболевшие, а я даже не могу сказать, т.к мы не можем узнать результаты пцр теста. Бардак везде, а то все хвалят, что у нас все чётко работает. Сил уже нет, постоянно бороться за жизнь, такое отношение к людям», — написала на эмоциях Екатерина Иванова на странице Радия Хабирова.

В Башкирии третий день подряд фиксируется свыше 400 заболевших — и это без учета таких примеров, когда результат теста остается неизвестным.

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