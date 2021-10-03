Жительница Башкирии спасла жизнь ребенку в самолете

14:49, 03 окт 2021

Чудесная и, в тоже время, героическая история произошла в самолете, который направлялся из турецкой Антальи в Москву. О ней на своей странице в Фейсбуке рассказал Рустем Ахмадинуров.







«Обычный регулярный рейс SU 2143, маршрут Анталья — Москва. На борту авиалайнера 353 пассажира, в основном семейные пары с детьми.



После взлёта где-то через 2 часа на борту возникает чрезвычайная ситуация, у маленькой девочки Алины (1,8 годика) случился приступ, она потеряла сознание, произошло западание языка, остановка дыхания и сердца, начались судороги и посинение. Бортпроводники обратились к пассажирам, есть ли на борту врачи? Среди пассажиров оказалась доктор — Гузелия Валеева, заведующая филиалом 2-ой Стоматологической поликлиники г. Уфы.

Дальнейшие реанимационные действия, непрямой массаж сердца, дыхание рот в рот позволили вернуть девочку к жизни. Но не надолго, через небольшой промежуток времени у неё опять произошёл повторный приступ с теми же симптомами. Выпускница БГМУ, сама мама двойняшек (5,5 лет) повторно хрестоматийно провела реанимационные мероприятия и девочка пришла в сознание.



Лайнер произвёл вынужденную посадку в аэропорту г. Ростов, где на взлётной полосе ждал реанимобиль. Девочку успешно доставили в одну из городских больниц города Ростова», — написал уфимец.

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Фото: pexels.com