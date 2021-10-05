В Башкирии прогнозируется небольшое потепление

08:21, 05 окт 2021

Сегодня, 5 октября, день пройдет без осадков, ветер ожидается умеренный. Днем температура воздуха составит +3…+8 градусов.



Завтра, 6 октября, местами пройдет небольшой дождь, ветер северный. Ночью температура воздуха составит -2…+3 градуса, а днем столбик термометра поднимется до +7…+12 градусов.



В четверг, 7 октября, синоптики Башгидрометцентра сообщают, что осадков не ожидается, ветер слабый. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, а днем +9…+14 градусов.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather



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Фото: pexels.com