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В Башкирии прогнозируется небольшое потепление

В Башкирии прогнозируется небольшое потепление

08:21, 05 окт 2021

Сегодня, 5 октября, день пройдет без осадков, ветер ожидается умеренный. Днем температура воздуха составит +3…+8 градусов.

Завтра, 6 октября, местами пройдет небольшой дождь, ветер северный. Ночью температура воздуха составит -2…+3 градуса, а днем столбик термометра поднимется до +7…+12 градусов.

В четверг, 7 октября, синоптики Башгидрометцентра сообщают, что осадков не ожидается, ветер слабый. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, а днем +9…+14 градусов.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь:  https://newsbash.ru/weather

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Источник: mkset.ru
Фото: pexels.com
Теги: погода
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