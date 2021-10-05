Неравнодушные уфимцы просят помочь дедушке, который не может ходить

11:35, 05 окт 2021

Волонтеры в Уфе рассказали историю одинокого пенсионера Евгения Федоровича из Черниковки и попросили ему помочь. Трогательный видеоролик выложила на своей странице в Instagram уфимка Мария Вавилова.







Как рассказывает сам 90-летний пенсионер на записи, он не может ходить из-за травмы в ДТП. Сейчас ему помогают соседи. Жена и сын Евгения Федоровича умерли, у него есть опекун (жена сына), но у той, по словам автора поста, недостаточно времени.



Финансовые сборы волонтеры не ведут. Они ищут клининговую компанию, которая может навести порядок в квартире деда. Также нужны вещи: подушки, постельное белье, памперсы, носки (большого размера, так как ноги опухли), свитера, футболки и майки (размер 50) и широкие штаны.

Кроме того, требуется сушилка для белья и стиральная машина. Волонтер пишет, что вещи нужно стирать почти каждый день.



Желающих помочь просят обращаться по телефону 8-999-130-02-48 (Мария).





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Фото: соцсети