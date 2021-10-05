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В России утвердили новый праздник - День отца

В России утвердили новый праздник - День отца

14:11, 05 окт 2021

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нового праздника – Дня отца. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ.

Отмечать праздник россияне будут каждое третье воскресенье октября. Так, поздравить отцов можно будет уже на следующей неделе, 17 октября. Ожидается, что нововведение поспособствует укреплению института семьи и повышению значимости отцовства в воспитании детей.

Напомним, что в России также ежегодно отмечают День матери – в последнее воскресенье ноября.

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Источник: gorobzor.ru
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