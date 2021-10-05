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В Башкирии отменили массовые мероприятия ко Дню республики

В Башкирии отменили массовые мероприятия ко Дню республики

16:19, 05 окт 2021

Уже на следующей неделе, 11 октября, жители Башкирии будут отмечать День республики, за который принято считать дату 31-летия со дня принятия декларации о государственном суверенитете региона.

Как один из государственных праздников, этот день объявлен выходным. А значит, жители региона, при пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать три дня подряд: 9, 10 и 11 октября. К слову, продолжительность рабочего дня в пятницу, 8 октября, не сокращается.

Ранее День республики всегда отмечался с размахом: народные гуляния, выступления именитых артистов и салюты во всех крупных населенных пунктах. В этом году ситуация с коронавирусом не позволяет провести праздничные мероприятия в привычном формате.


- В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в республике, проводить массовые мероприятия в этом году не планируется. В муниципалитетах пройдут локальные награждения, ярмарки для жителей, - рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе главы Башкирии.
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Источник: www.ufa.kp.ru
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