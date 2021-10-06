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В Башкирии возможен снег с дождем

В Башкирии возможен снег с дождем

08:22, 06 окт 2021

Вчерашний рекордный минимум температуры рискует быть превзойдет и сегодня.

Прогноз специалистов Башгидрометцентра на сегодняшний день не пугает. Синоптики обещают в регионе приемлемую для октября погоду, столбик термометра по Башкирии будет демонстрировать значения от 6 до 11 градусов днем. Существенных осадков Башгидромет не обещает, разве что в северных районах. Ветер ожидается умеренный и северо-западный.

Но ночью ситуация может существенно измениться, в некоторых районах пройдет дождь со снегом, температура ночью будет колебаться в пределах от -3 до 2 градусов. Но в случае прояснения, столбик термометра местами может опуститься и до -8.

Напомним, по сообщению синоптиков Башгидрометцентра в ночь на 5 октября в Уфе был зафиксирован абсолютный минимум температуры воздуха, а именно -6…-7 градусов. Ранее минимальная температура была зарегистрирована в 1938 году и составляла -4…-5 градусов.

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Источник: mkset.ru
Фото: из архива newsbash.ru
Теги: погода
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