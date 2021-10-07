В Башкирии наступила золотая осень

08:20, 07 окт 2021

В четверг по прогнозам синоптиков у жителей Башкирии получится в полной мере насладиться золотой осенью.







По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра сегодня, 7 октября погода в регионе скорее порадует жителей, чем обескуражит. Все потому, что существенных осадков не ожидается, и даже ветер будет умеренным, направление ветра – северо-западный.



Температура воздуха тоже вряд ли кого-то расстроит. Днем она составит от 8 до 13 градусов, ночью же будет колебаться в пределах от -2 до 3 градусов. Но не исключены и заморозки до -7 градусов, однако они случатся лишь местами.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Фото: pexels.com