Семья из Башкирии стала лучшей в России

15:12, 07 окт 2021

На победу во всероссийском конкурсе «Семья года» претендовали 366 семей из всех регионов страны. Победителями признаны 85 семей.







Республику на конкурсе представляли Махмутовы из Мелеузовского района (номинация «Золотая семья»), Дербеневы из Краснокамского района («Многодетная семья»), Хайрисламовы из Салаватского района («Молодая семья»), Сираевы из Бижбулякского района («Сельская семья») и Махмутовы из Уфимского района («Семья – хранитель традиций»).



В итоге выйти в победители удалось семье Хайрисламовых из Салаватского района. Айбулат и Ирина вместе уже десять лет. Мужчина развивает собственный бизнес, его супруга – учитель русского языка и литературы, победительница многочисленных конкурсов. В семье подрастают двое детей, которые, как и родители, вовлечены в общественную жизнь района.

Награждение победителей состоится в ноябре. По итогам конкурса будет издана национальная книга-летопись с историями семей-победителей и информацией об участниках.



Конкурс состоялся в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

«Именно вовлеченность людей в дела страны и социальная активность делают нас одним народом, способным к достижению больших целей», – отмечал президент страны Владимир Путин, по инициативе которого реализуется нацпроект.

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Фото: минтруда РБ