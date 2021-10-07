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В Башкирии отменили салюты в честь Дня республики

В Башкирии отменили салюты в честь Дня республики

20:46, 07 окт 2021

В Уфе из-за обострившейся ситуации с коронавирусом отменены салюты на День республики, который будет праздноваться 11 октября. Об этом сегодня, 7 октября, сообщил один из телеграм-каналов, связанный с республиканскими чиновниками. Информацию подтвердил пресс-секретарь городской администрации Талгат Зайнуллин.

Ранее сообщалось, что по всей Башкирии на День республики отменяются массовые мероприятия. Причина та же – сложная эпидемиологическая ситуация. В городах и районах пройдут только локальные награждения по случаю праздника и сельскохозяйственные ярмарки.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа праздники
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