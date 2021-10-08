Жители Башкирии возмущены отношением врачей к пациентам
09:05, 08 окт 2021
Жители Башкирии возмутились тем, что творится в поликлиниках республики. Жалобы появились в комментариях на странице главы региона Радия Хабирова.
«Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. ПЦР-тест положительный, вызвали врача на дом. Приехали, осмотрели, выписали лекарства. На мой вопрос будут ли их выдавать бесплатно, ответили, что нет — все вопросы к руководству поликлиники.
Ни один номер не отвечает в поликлинике. Звонила в Минздрав в отдел по лекарственному обеспечению — сказали разнарядка была. Что же получается, лекарства получают бесплатно только особенные? Воспитываем ребёнка с ограниченными возможностями и, извините, 3-4 тысячи рублей в нашей семье не лишние. Я конечно понимаю, что проще выехать и купить, так как это мое здоровье и здоровье моих близких, но всё-таки», — возмутилась на странице главы Светлана Субхангулова.