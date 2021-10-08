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Жители Башкирии возмущены отношением врачей к пациентам

Жители Башкирии возмущены отношением врачей к пациентам

09:05, 08 окт 2021

Жители Башкирии возмутились тем, что творится в поликлиниках республики. Жалобы появились в комментариях на странице главы региона Радия Хабирова.

«Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. ПЦР-тест положительный, вызвали врача на дом. Приехали, осмотрели, выписали лекарства. На мой вопрос будут ли их выдавать бесплатно, ответили, что нет — все вопросы к руководству поликлиники.

Ни один номер не отвечает в поликлинике. Звонила в Минздрав в отдел по лекарственному обеспечению — сказали разнарядка была. Что же получается, лекарства получают бесплатно только особенные? Воспитываем ребёнка с ограниченными возможностями и, извините, 3-4 тысячи рублей в нашей семье не лишние. Я конечно понимаю, что проще выехать и купить, так как это мое здоровье и здоровье моих близких, но всё-таки», — возмутилась на странице главы Светлана Субхангулова.


«Вчера маме хотела вызывать врача на дом, так как у мамы пневмония и поражение 20%. Был вечер и мне сказали, что лучше позвонить на следующий день до 12:00. Позвонила в 10 утра, составили заявку на вызов врача, сказали до 20:00 приедет.
В итоге звонит врач и говорит не ждите меня, 30 вызовов и мне не до вас, идите завтра сами в поликлинику. У мамы слабость, чтобы просто встать — не то чтобы пойти в поликлинику, где нужно ждать часа два в очереди. Похоже врач не знает как это с 20% поражения. Да и смысл идти в поликлинику? Я вот тоже там была на днях, просидела в очереди пару часов, а врач ни горла не посмотрел, не послушал легкие, просто дал стандартное лечение», — написала жительница Стерлитамака Светлана Иванова.

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Источник: news102.ru
Теги: здравоохранение
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