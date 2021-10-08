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В Уфе памятник Салавату Юлаеву перекрасят в серый цвет

В Уфе памятник Салавату Юлаеву перекрасят в серый цвет

14:26, 08 окт 2021

Памятник Салавату Юлаеву в Уфе во время реставрации планируют перекрасить в сланцево-серый цвет. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

В сообщении подчеркивается, что для проведения работ скульптуру демонтируют, однако увозить с территории площади не станут – реставрацию произведут справа от постамента. Кроме фигуры народного героя также отремонтируют основание памятника, склоны, смотровую площадку и ограждения. В целом облик достопримечательности не изменится, отметили в городской администрации.

Муниципалитетом уже разработана необходимая проектная документация, также получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в Санкт-Петербурге и согласовано Управлением по госохране объектов культурного наследия. На данный момент идет подготовка к проверке достоверности определения сметы.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: из архива newsbash.ru
Теги: Уфа
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