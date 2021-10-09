В Башкирии доступны вакансии с зарплатой до 160 тысяч рублей

09:21, 09 окт 2021

Интерактивный портал службы занятости населения опубликовал объявления о работе с зарплатой до 160 тысяч рублей. Их подали предприятия и организации, расположенные в Уфе, Октябрьском, Сибае, Белорецке, Бирске, Баймаке, а также в Караидельском и Чишминском районах.







Так, на 5 октября они предлагают следующие рабочие места:



— машинист буровой техники, НАО «БШПУ», Сибай, от 120 тысяч рублей;



— электрогазосварщик, НАО «БШПУ», Сибай, от 55 тысяч рублей;



— машинист по навивке канатов, АО «БМК», Белорецк, от 40 до 125 тысяч рублей;



— волочильщик проволоки, АО «БМК», Белорецк, от 40 до 100 тысяч рублей;



— токарь, АО «БМК», Белорецк, от 40 до 65 тысяч рублей;



— водитель автомобиля, ООО «Бирский комбинат молочных продуктов», Бирск, от 50 тысяч рублей;



— заведующая отделением, Баймакская центральная городская больница, Баймак, от 22259 до 50000 рублей;



— врач-педиатр участковый, Баймакская городская центральная больница, от 18731 до 50000 рублей;

— врач-терапевт участковый, Баймакская городская центральная больница, от 18731 до 50000 рублей;



— врач по спортивной медицине, АНО ХК «Салават Юлаев», Уфа, от 50 тысяч рублей;



— водитель автомобиля, ООО, «Белая птица», Уфа, от 40 до 70 тысяч рублей;



— специалист, ООО «Альянс СКД», Уфа, 55 тысяч рублей;



— слесарь по ремонту автомобилей, ООО «Альянс СКД», Уфа, 55 тысяч рублей;



— водитель автомобиля, ООО «Рассвет», Караидельский район, деревня Новый Бердяш, 50 тысяч рублей;



— слесарь по обслуживанию буровых, ООО «Октябрьское УБР», Октябрьский, 130 тысяч рублей;



— моторист цементировочного агрегата (шестой разряд), ООО «Октябрьское УБР», Октябрьский, 100 тысяч рублей;



— механик, ООО «Октябрьское УБР», Октябрьский, 160 тысяч рублей;



— врач-хирург, Республиканская детская клиническая больница, Уфа, 50 тысяч рублей;



— врач-патологоанатом, Республиканская детская клиническая больница, Уфа, 50 тысяч рублей;









— врач-анастезиолог-реаниматолог, Республиканская детская клиническая больница, Уфа, 60 тысяч рублей;



— врач-анастезиолог-реаниматолог, Центральная городская больница Сибая, 27612 до 85000 рублей;



— врач-психиатр-нарколог, Центральная городская больница Сибая, 29090 до 65000 рублей;



— врач-нейрохирург, Центральная городская больница Сибая, 23522 до 60200 рублей;



— врач-сердечно-сосудистый хирург, Центральная городская больница Сибая, 23522 до 60200 рублей;



— врач клинической лабораторной диагностики, Центральная городская больница Сибая, 23522 до 60200 рублей;



— врач по ренгенэндоваскулярным диагностике и лечению, Центральная городская больница Сибая, 23522 до 60200 рублей;



— врач-акушер-гинеколог, Центральная городская больница Сибая, 23522 до 63000 рублей;



— инженер по ремонту, ООО «Башкир-Агроинвест», Чишминский район, поселок Чишмы, 80 тысяч рублей;



— водитель автомобиля, ООО «Башкир-Агроинвест», Чишминский район, поселок Чишмы, 80 тысяч рублей;



— машинист экскаватора, ООО «Стройтранс» (Нижегородка), Уфа, от 30 до 50 тысяч рублей;



— бурильщик капитального ремонта скважин, ООО НПК «Барс», Октябрьский, 60 тысяч рублей;



— специалист, ООО «Профиль» (На Путейской), Уфа, от 30 до 50 тысяч рублей;



— инженер, ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК», Октябрьский, от 50 тысяч рублей.





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Фото: из архива newsbash.ru