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В Башкирии рекордно повысилась смертность

В Башкирии рекордно повысилась смертность

13:23, 09 окт 2021

В Башкирии по итогам августа резко подскочил уровень смертности — сразу на треть. Как сообщает Росстат, за месяц в республике умерло 6082 человека, что на 32% больше, чем в августе прошлого года (было 4606).

Башкирия оказалась абсолютным лидером в Поволжье по смертности. На втором месте Татарстан — 5,3 тыс. человек. На третьем расположилась Нижегородская область, где умерло 4,7 тыс человек. Но Башкирия, например, уже уступает Татарстану по уровню рождаемости, что делает нашу республику лидером макрорегиона по убыли населения.

Самый большой прирост в Пермском крае — 62,4%. Также в тройке Кировская и Пензенская области — 38,1% и 34,6% соотвественно.

В России смертность также подросла на 32,5% до 208 тыс. человек за месяц.

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Источник: news102.ru
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