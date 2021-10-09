Часть россиян сможет досрочно выйти на пенсию

15:46, 09 окт 2021

Педагоги, многодетные мамы и творческие работники смогут раньше выйти на пенсию. Об этом сообщается на официальном сайте ПФР.







«Педагогические работники имеют право на досрочную страховую пенсию после 25 лет стажа в соответствующих учреждениях. Также им необходим 21 пенсионный коэффициент. Многодетные мамы могут выйти на пенсию досрочно в зависимости от количества детей. Например, женщинам, родившим пять и более детей, пенсия назначается в 50 лет. Страховая пенсия также назначается лицам, осуществляющим творческую деятельность на сцене в театрах 15-30 лет и достигшим возраста 50-55 лет либо независимо от возраста», — сказано на сайте ПФР.

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