Пост Главы Башкирии вызвал шквал критики со стороны жителей республики

10:25, 10 окт 2021

Пост Радия Хабирова в соцсетях вызвал шквал критики со стороны простых жителей Башкирии. Глава республики похвастался очередным крупным мероприятием, которое приняла Башкирии — Всероссийский день ходьбы.







Но жители региона отреагировали резко — республика уже на шестом месте по заболеваемости коронавирусом и стремительно теряет население, а власти проводят массовые мероприятия с участием пожилых людей.

«Ага, ну давайте, да, День ходьбы, День сидения, День лежания… Корона? Не, не слышали,» — написала Алия Амерханова и набрала более сотни лайков в поддержку.





«Интересные у нас ограничения», — удивился Ильгиз Габитов.

«Сам сказал 65+ дома, а сам фотосессии устраивает. Пошли вы все со своими противоковидными мерами», — негодует Алексей Васильев.

«Ничего не понял. День ходьбы можно, а допобразование — нет. Где логика?», — задается вопросом Марат Галяутдинов.

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