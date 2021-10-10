В Башкирии волонтеры рассказали, как сейчас живет девочка, которую из-за внешности не брали в садик

21:27, 10 окт 2021

Волонтеры организации «Радуга добра» рассказали, как сейчас живет Соня из Стерлитамака, которая прославилась на всю республику тем, что ее не брали в детский сад из-за внешности.







У девочки, благо, все хорошо, а садик стал одним из любимых мест. Малышка с удовольствием посещает его, получает грамоты за успехи и даже нашла себе друзей.

- Как же приятно смотреть на новую жизнь наших подопечных. Наша София в садике, много достижений. Веселая и добрая девочка, которую никто не замечал и обходили стороной. Посмотрите, как все изменилось, - написала Регина Биргулиева, руководитель фонда помощи.

Напомним, что о Софии стало известно в сентябре 2019 года. К волонтерам обратилась мать девочки с просьбой помочь – из-за генетических аномалий у девочки деформировано лицо, и ее отказывались брать в садик, объясняя, что другие ребята могут испугаться внешнего вида девочки. История получила огласку во всех региональных СМИ, и ей помогли – устроили в детский сад, оплатили лечение в Израиле, пересилили в другую хорошую квартиру. До этого семье приходилось жить в ужасных условиях.





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