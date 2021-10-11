В Башкирии местами пройдут дожди

08:43, 11 окт 2021

В Башкирию в ближайшее время ожидаются дожди. Об ухудшении погодных условий сообщают синоптики Башгидромета.



Так, в республике 11 октября местами пройдут небольшие дожди. На отдельных участках горных дорог утром гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит +5,+10°.



В Башкирии 12 октября без существенных осадков, ночью по востоку небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 0,+5°, при прояснениях до -5°, днем +8,+13°.



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