Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии местами пройдут дожди

В Башкирии местами пройдут дожди

08:43, 11 окт 2021

В Башкирию в ближайшее время ожидаются дожди. Об ухудшении погодных условий сообщают синоптики Башгидромета.

Так, в республике 11 октября местами пройдут небольшие дожди. На отдельных участках горных дорог утром гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит +5,+10°.

В Башкирии 12 октября без существенных осадков, ночью по востоку небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 0,+5°, при прояснениях до -5°, днем +8,+13°.

Читайте также:

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2021 года, для всех знаков зодиака
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: