В Башкирии местами пройдут дожди
08:43, 11 окт 2021
В Башкирию в ближайшее время ожидаются дожди. Об ухудшении погодных условий сообщают синоптики Башгидромета.
Так, в республике 11 октября местами пройдут небольшие дожди. На отдельных участках горных дорог утром гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит +5,+10°.
В Башкирии 12 октября без существенных осадков, ночью по востоку небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 0,+5°, при прояснениях до -5°, днем +8,+13°.
Источник:
gorobzor.ru
Читайте также