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Жители Башкирии устроили давку, желая выиграть автомобиль

Жители Башкирии устроили давку, желая выиграть автомобиль

17:44, 11 окт 2021

Один из магазинов Нефтекамска решил устроить стимулирующую акцию в День Башкирии. Для того, чтобы поучаствовать в лотерее нужно было совершить покупку в магазине на протяжении нескольких прошлых месяцев. 11 октября организаторы случайным образом выбрали победителя – ему вручили ключи от новенькой «Лады».

Примечательно, что организаторы допустили такое скопление участников лотереи в день, когда по всей Башкирии в срочном порядке отменяли абсолютно все массовые мероприятия. Например, в столице решили не проводить праздничный салют.

Похожий конкурс магазин проводил и в прошлом году.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Нефтекамск
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