В Башкортостане прогнозируется теплая погода без осадков

08:18, 12 окт 2021

В Башкирии в ближайшие два дня установится холодная и сухая погода. Об этом сообщили сотрудники Башгидрометцентра.



Сегодня, 12 октября, дождей в республике не ожидается. Ветер юго-западный умеренный. Ночью похолодает до 0° и +5°, а местами до -5°. Днем столбик термометра покажет +10°, +15°.



В среду, 13 октября, осадков синоптики не обещают. Ветер южный, юго-западный умеренный. Ночью температура воздуха также сохранится от 0° до +5°, местами заморозки до -5°. Днем небольшое потепление до +11°, +16°.



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Фото: pexels.com