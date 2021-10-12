Беременная жительница Башкирии возмутилась тем, что не может попасть в магазины без справки о вакцинации
11:33, 12 окт 2021
С сегодняшнего дня в Башкирии начинают действовать антиковидные ограничения: без справки о вакцинации или перенесенном за последние 6 месяцев коронавирусе, или отрицательного ПЦР-теста теперь не попасть в торговые центры, кинотеатры, театры, библиотеки, а также в междугородние автобусы. В связи с этим у многих горожан уже возникло множество вопросов и недопониманий.
Так беременная уфимка Разиля А. возмутилась, что без справки она теперь не может попасть в популярный супермаркет, хотя у нее есть медотвод от прививки. Свой вопрос она адресовала Радию Хабирову на его странице в соцсетях.
На обращение уфимки сразу же отреагировали в Центре управления республикой, посоветовав ей как можно реже посещать общественные места, а при необходимости – зайти в магазин возле дома.
Еще одна горожанка посетовала, что так можно и разориться на ПЦР-тестах, а многие вещи для ребенка можно купить только в торговых центрах.