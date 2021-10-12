В Башкирии целительница борется с коронавирусом с помощью травяных пуль и огня
12:36, 12 окт 2021
Целительница накидывает полотенце на пациентов и стреляет в них пулями из трав.
В Уфе на тропу войны с коронавирусом вышла целительница Лада, которая, как сообщает Телеграм-канал «Mash», стреляет травяными пулями из настоящего пистолета и поджигает своих пациентов.
Так, «убийство» COVID-19 происходит следующим способом: женщина накидывает полотенце на голову пациента и, собственно, стреляет.
У уфимской целительницы также есть вторая процедура, которая включает распыление неизвестной жидкости на пациентов и их поджигание, однако все также через полотенце. Такое «испытание огнем» Лада проводит «по всей чакральной системе, вдоль позвоночника, темя, головы и почек». Так, по утверждению целительницы, происходит энергетическое очищение всего тела и оболочки.
Важно, что в мире пока нет способа полностью излечиться от COVID-19, даже с вакцинацией есть вероятность заболеть инфекцией, однако, по данным Минздрава, только она может предотвратить тяжелое течение болезни.
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