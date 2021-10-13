В Башкирии по улицам города разгуливала обнаженная женщина

09:01, 13 окт 2021

Необычное зрелище сегодня наблюдали жители Нефтекамска. По улице, совершенно не обращая внимания на изумленные взгляды прохожих, разгуливала обнаженная молодая женщина. На незнакомке не было ни обуви, ни нижнего белья, тем временем как с утра температура воздуха не превышала 5 градусов. Похождения нефтекамки сняли на мобильный очевидцы и выложили в соцсети.







Мнения горожан относительно экстравагантной незнакомки разделились. Кто-то решил, что девушка проиграла спор, а кто-то предположил, что молодую женщину мог обидеть муж и выставить на улицу, в чем мать родила.

- Вроде на улице не настолько жарко, люди с ума сходят? – недоумевают горожане.

- Может, муж-тиран издевается так над женой? – делятся предположениями комментаторы.

- Лучше бы вынесли тряпку какую-то прикрыть, чтобы дети не видели, - негодуют третьи.

Выяснить, что же толкнуло женщину на столь неожиданный поступок, не удалось – она скрылась в ближайших дворах без каких-либо объяснений.





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