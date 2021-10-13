В Башкирии не прошедшим вакцинацию отказали в проезде на междугородних автобусах

10:26, 13 окт 2021

Несколько десятков человек, не прошедших вакцинацию от коронавируса, не смогли уехать с Южного автовокзала Уфы в другие города Башкирии 12 октября. Об этом сообщает минтранс республики.







Как рассказали кассиры, они вынуждены разворачивать некоторых пассажиров, в связи с вступившими в силу новыми ограничительными мерами для невакцинированных.

Напомним, с 12 октября продажа билетов и посадка на рейсы междугородних автобусов, а также на пригородный поезд «Орлан» будут осуществляться только при наличии: сертификата о прохождении вакцинации, справки о перенесённом в течение последних шести месяцев коронавирусе или отрицательном ПЦР-тесте.

Читайте также: В Башкирии мэр города потребовал закрывать предприятия игнорирующие коронавирусные ограничения

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram



