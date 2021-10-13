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Россияне в ноябре отдохнут четыре дня подряд

Россияне в ноябре отдохнут четыре дня подряд

11:26, 13 окт 2021

Жители России в ноябре будут отдыхать четыре дня подряд в связи с праздниками. Информация об этом появилась на сайте «Российской газеты».

Длинные выходные появятся в связи с тем, что празднование Дня народного единства 4 ноября выпадает на четверг, и нерабочим днем становится пятница, 5 ноября. А далее идут выходные суббота и воскресенье. Кроме того, по словам доктора юридических наук Ивана Соловьева, накануне праздника, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на 1 час.

«Отмечу, что те, у кого в трудовом договоре прописан фиксированный денежный оклад за нерабочие праздничные дни, в которые они к деятельности не привлекались - не получат дополнительной компенсации. Все остальные могут получить от предприятия вознаграждение за работу в неурочное время», — сообщил Иван Соловьев.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pexels.com
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