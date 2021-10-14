В Башкортостане прогнозируется сухая погода

08:15, 14 окт 2021

Ближайшие два дня в Башкирии не ожидается существенных изменений в погоде. Подробный прогноз подготовили синоптики Башгидромета.



Так, в республике 14 октября не прогнозируется каких-либо осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем составит +12,+17°.



В пятницу, 15 октября, так же без осадков. Ветер южный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит +2,+7°, местами до -3°, днем +12,+17°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather



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