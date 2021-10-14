В Башкирии пенсионерка с переломами обеих ног замерзает в неотапливаемом доме
10:24, 14 окт 2021
В селе Николаевка Благовещенского района Башкирии в старом деревянном доме без отопления и электричества в буквальном смысле замерзает пенсионерка с травмами обеих ног. Ее историю показал телеканал «Мир24».
Ирина Пахомова живет в этом доме уже много лет, раньше топила дровами, но сейчас печь почти развалилась, и делать это опасно. Муж умер три года назад. Спустя какое-то время женщина получила травмы обеих ног. Из-за неуплаты электричество отключили. Сейчас она даже обогревателем воспользоваться не может. Все долги за энергию женщина постепенно погасила. Однако для того, чтобы ее снова подключили, нужно ехать в Уфу и вступать в права наследования, а сделать это пенсионерка не может.
Единственная помощница – соседка Валентина, которая ходит и обивает пороги чиновников, но пока все бесполезно.