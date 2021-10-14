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В Башкирии пенсионерка с переломами обеих ног замерзает в неотапливаемом доме

В Башкирии пенсионерка с переломами обеих ног замерзает в неотапливаемом доме

10:24, 14 окт 2021

В селе Николаевка Благовещенского района Башкирии в старом деревянном доме без отопления и электричества в буквальном смысле замерзает пенсионерка с травмами обеих ног. Ее историю показал телеканал «Мир24».

Ирина Пахомова живет в этом доме уже много лет, раньше топила дровами, но сейчас печь почти развалилась, и делать это опасно. Муж умер три года назад. Спустя какое-то время женщина получила травмы обеих ног. Из-за неуплаты электричество отключили. Сейчас она даже обогревателем воспользоваться не может. Все долги за энергию женщина постепенно погасила. Однако для того, чтобы ее снова подключили, нужно ехать в Уфу и вступать в права наследования, а сделать это пенсионерка не может.

— Очень холодно, ночами не сплю, ноги из-за мороза ноют. Даже не встанешь, чай не попьешь, света нет. Так и лежу одна в ледяной кровати под тремя одеялами, — рассказывает Ирина о своей ситуации.

Единственная помощница – соседка Валентина, которая ходит и обивает пороги чиновников, но пока все бесполезно.

— Бюджетом сельского поселения не предусмотрены финансовые средства на оплату электричества в доме. Спасибо, есть неравнодушные соседи, которые ей помогают. В ближайшее время ситуация разрешится, — объясняет положение дел глава Николаевского сельсовета Елена Сютина.
Однако член Совета по правам человека при главе РБ Сергей Жуков подчеркивает, что решить вопрос можно очень быстро. Было бы желание.
— Вопрос пустяковый. Необходимо просто подать электричество к дому. Это решается по обычному звонку, несмотря на какие-то бюрократические препоны, — отметил Сергей Жуков.
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Источник: proural.info
Фото: телеканал Мир24
Теги: Благовещенский район
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