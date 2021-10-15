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В Башкирии прогнозируется сухая и теплая и погода

В Башкирии прогнозируется сухая и теплая и погода

08:27, 15 окт 2021

В Башкирии ожидается небольшое потепление и сухая погода. Прогноз на ближайшие дни сообщили в Башгидрометцентре. 

Сегодня, 15 октября, в Башкирии температура воздуха составит +13…+18 градусов. Также синоптики заявляют, что день пройдет без осадков, а ветер будет южный и умеренный.

Завтра, 16 октября, жителей региона ждет заметное похолодание. Так, ночью столбик термометра может опустится до -2 градусов. Днем температура составит +8…+13 градусов. Отмечается и то, что в дневное время пройдут небольшие дожди, а ветер будет южный и умеренный.

В воскресенье, 17 октября, существенных изменений не ожидается. Температура ночью составит 0…+5 градусов, однако может упасть и до -5 градусов.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: mkset.ru
Теги: погода
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