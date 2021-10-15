Певец Радик Юльякшин только сейчас вакцинировался от коронавируса

10:06, 15 окт 2021

Популярный певец Элвин Грей вакцинировался от COVID-19. В своих социальных сетях он рассказал, что обдумал все «за и против» и, посоветовавшись со своим врачом. принял решение сделать прививку.







– Я теперь вакцинирован от COVID-19. Постоянно находясь в обществе, мы ответственны не только за свое здоровье, но и окружающих. На данный момент вакцина самый надежный способ защититься от вирусов. Каждый из вас вправе сделать свой выбор. Я хочу лишь поделиться своим. Берегите себя и своих близких, – заявил музыкант.



Напомним, сегодня, 14 октября, власти Башкирии заявили, что с 18 декабря организации за непривитых от коронавируса сотрудников начнут подвергать штрафам.

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