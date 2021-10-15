На борту самолёта Уфа - Москва молодой человек сделал предложение любимой девушке (видео)
13:52, 15 окт 2021
В сети распространяется видео с борта самолёта Уфа — Москва. Там прямо в полёте произошло одно из важных событий в жизни двух людей. Молодой человек в форме сделал предложение любимой девушке.
За процессом наблюдали все пассажиры, многие снимали происходящее на камеру мобильного телефона, в том числе и бортпроводники.
По данным телеканала UTV, девушка ответила «да».
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: скрин видео
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