На борту самолёта Уфа - Москва молодой человек сделал предложение любимой девушке (видео)

13:52, 15 окт 2021

В сети распространяется видео с борта самолёта Уфа — Москва. Там прямо в полёте произошло одно из важных событий в жизни двух людей. Молодой человек в форме сделал предложение любимой девушке.



За процессом наблюдали все пассажиры, многие снимали происходящее на камеру мобильного телефона, в том числе и бортпроводники.

По данным телеканала UTV, девушка ответила «да».

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Фото: скрин видео