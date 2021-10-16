Жители Башкирии атаковали Хабирова в соцсетях из-за ковид-ограничений
10:49, 16 окт 2021
Уфимцы остались недовольны антиковидными правилами Хабирова, которые ввели в республики с 12 октября.
Напомним, что с этого вторника в Башкирии стало невозможно попасть в торговые центры без сертификата о вакцинировании или справки о перенесенном коронавирусе. При этом при посещении отдельно стоящих магазинов эти правила не действуют. Соцсети главы Башкирии Радия Хабирова буквально атаковали недовольные такими правилами граждане.
Уфимка Альбина З. сообщила, что 13 октября побывала в нескольких торговых центрах столицы. Документы при входе у нее проверили только в ТЦ «Мега». Девушка утверждает, что там охранники взглянули на ее QR-код, но не сверили фамилию владелицы документа.
Также уфимка возмущена тем, что в некоторые людные места можно попасть без прививки или справки.