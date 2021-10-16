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Жители Башкирии раскритиковали транспортную реформу

Жители Башкирии раскритиковали транспортную реформу

16:57, 16 окт 2021

Жители Уфы возмутились работой общественного транспорта — автобус можно ждать больше часа, а уехать в вечернее время просто невозможно.

«Как достал уже маршрут №252, вообще не хотят работать. В выходные и в праздничные дни не уедешь от Ленты в 20:00 и на остановках ждешь по 50 мин. и бывало больше часа.

Остановку Школа 90 они постоянно проезжают, хотя видят, что человек стоит и машет. На Амантая редко заезжают, едут через Мубарякова либо через Южный. Постоянно недовольные, ворчат, начинают наезжать на человека, если оплата по карте.


Утром от Ленты уже на Орионе маршрутка полная. Куда смотрит ответственный? Почему нет контроля? Почему нет строгого графика? Почему они работают со скольки хотят и до скольки хотят, кого хотят, того берут», — написала возмущенный пост Виктория Цветкова. Ее критику поддержали сотни человек.


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Источник: news102.ru
Теги: Уфа
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