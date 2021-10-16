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В Башкирии в воскресенье, 17 октября, возможна гололедица на дорогах

В Башкирии в воскресенье, 17 октября, возможна гололедица на дорогах

18:31, 16 окт 2021

В предстоящее воскресенье, 17 октября, в Башкирии ожидается облачная погода без существенных осадков. По данным Башгидрометцентра в республике завтра прогнозируется слабый ветер, днем умеренные порывы. Температура воздуха с субботы на воскресенье составит -2, -7 градусов Цельсия, в некоторых районах республики до +3 . Днем воздух прогреется до +10, +15 градусов Цельсия.

По данным сервиса Gismeteo днем в воскресенье скорость южного и юго-западного ветра будет достигать 3-7 метров в секунду. По прогнозам синоптиков выпадения снега на территории Уфы и Башкирии не ожидается. Однако рано утром дороги могут быть скользкими – такое явление метеорологи называют «черный лед». Около 8 часов утра автомобилистам на трасса следует быть предельно внимательными осторожными.


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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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