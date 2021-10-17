В Башкирии скончался поэт и переводчик Сергей Янаки

16:25, 17 окт 2021

В Уфе на 70-ом году жизни скончался известный поэт и переводчик, автор сборника стихов «Мое язычество» Сергей Янаки. Об этом на своей странице в Фейсбук написал поэт Айдар Хусаинов.







«Скончался Сергей Янаки. Душа его да упокоится в раю», - говорится в сообщении.



Причина смерти официально не названа, однако известно, что Сергей, его жена и дочь были госпитализированы с поражением легких. В своей последней записи в Фейсбуке он пожелал друзьям здоровья.

«Прошли только что КТ (спасибо скорой помощи за направление). У нас с женой по 20%, у дочери – 24%. Доехали на такси до дома, как из поликлиники звонок – госпитализироваться! Собираем сумки. Всем привет, друзья, не болейте!», - писал Сергей Янаки.

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Фото: Фейсбук / Сергей Янаки