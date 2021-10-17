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Жители Башкирии пожаловались на отсутствие лекарств для лечения коронавируса

Жители Башкирии пожаловались на отсутствие лекарств для лечения коронавируса

16:57, 17 окт 2021

Жители Башкирии обратились к главе региона из-за происходящего в медицине. Ежедневно COVID-19 фиксируется более чем у шестисот человек. Но при этом многие жалуются на то, что лекарства не выделяют, а в аптеках они стоят по 5-10 тысяч рублей.

«Я болею коронавирусом с поражением легких! Две недели лежу дома, врач на вызов не приходит. Сегодня пришлось вызвать скорую, где мне наконец-то грамотно назначили лечение! Но одно лекарство стоит больше 5 тысяч! А мне нужно две упаковки минимум, это без остальных лекарств.

Медсестра с поликлинике орала в трубку — делайте что хотите у нас лекарств бесплатных нет. Почему такой бардак?», — написала жительница Кумертау Евгения Филимонова.

Другая жительница республики пожаловалась на то, что не может сдать тест на коронавирус — в поликлинике ссылаются на отсутствие тестов. «В Стерлитамаке в поликлиниках отсутствуют реактивы для проведения теста на Ковид. Сказали, что будут не раньше чем через месяц. Идите делайте платно! Как так?», — написала Юлия Стрекалова.

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Источник: news102.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович Коронавирус в Башкирии
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