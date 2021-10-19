В Башкирии на этой неделе прогнозируется снег

08:18, 19 окт 2021

Сегодня, 19 октября, за окном пройдет небольшой дождь, ветер ожидается южный, умеренный. Температура воздуха составит +8…+13 градусов.







Завтра, 20 октября, местами в Башкирии пройдут дожди со снегом, ветер юго-западный, умеренный. Ночью столбик термометра опустится до -1 градуса, днем поднимется, но не существенно, всего до +3…+8 градусов.



В четверг, 21 октября, синоптики предупреждают о гололедице на дорогах в утреннее время, также ожидается небольшой мокрый снег. Ночью температура воздуха составит -2…-7 градусов, а днем 0…+5 градусов.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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