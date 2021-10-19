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В Башкортостане пяты год подряд растет количество детей-инвалидов

В Башкортостане пяты год подряд растет количество детей-инвалидов

08:28, 19 окт 2021

В Башкирии пятый год растёт число детей-инвалидов. Данные 18 октября на оперативном совещании в правительстве республики представила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

По данным министерства, в 2021 году число детей-инвалидов в регионе составляет 18,1 тыс. человек, тогда как годом ранее – 17,1 тыс., а в 2017 году – 15,1 тыс.

Вместе с тем число взрослых инвалидов в Башкирии снизилось по сравнению с предыдущими годами и по информации на текущий год составляет 241,6 тыс. человек.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: pixabay
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