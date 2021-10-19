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Стало известно, из-за чего чаще всего увольняются жители Башкирии

Стало известно, из-за чего чаще всего увольняются жители Башкирии

08:57, 19 окт 2021

Жители Башкирии рассказали, почему меняют работу на самом деле — оказалось, что не всегда из-за денег. Но они все-таки на первом месте.

По данным аналитиков, почти половина жителей Башкирии меняют работу из-за недостаточно высокой зарплаты. Но каждый пятый решается написать заявление из-за скучных рабочих задач. Еще почти столько же решаются на такой смелый шаг по обратной причине — большого объема работы.

Каждый седьмой житель республики меняет работу по причине не сложившихся отношений с начальников. 14% решаются на увольнение по семейным обстоятельствам, а 12% — слишко далеко ездить. Каждый десятый отмечают причину как нарушение Трудового кодекса.

Аналитики отмечают, что чаще всего увольняются из-за скучной работы специалисты в сфере ИТ. Каждый третий житель Башкирии менял работу всего 2-3 раза.

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Источник: news102.ru
Фото: pexels
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