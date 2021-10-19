В Уфе в час пик люди выпадали из переполненного автобуса

09:42, 19 окт 2021

Гневное сообщение от одного из жителей столицы появилось на портале «Электронная приемная органов власти Республики Башкотостан». По словам уфимца, он не смог уехать из Сипайлово в Дему, хотя время было не поздним.







—Таких же бедолаг, как я, собралось около десятка. Простояли полчаса, поняли, что уедем домой лишь с пересадкой. Хотя должно быть иначе. С трудом влезли в забитый 262-й, добрались до улицы Заки Валиди. Но дальше было еще хуже, — рассказал мужчина.



Автобус «Башавтотранса» пришлось ждать еще полчаса. Когда перегруженный до предела 57-й открыл двери, из него стали выпадать люди, такая была давка в салоне. По словам пассажиров, до «оптимизации маршруток» таких проблем не возникало.

— Мы очень мучаемся из-за последствий транспортной реформы. Демчане нередко вообще идут пешком вдоль трассы, надеясь, что подберут добрые водители. Многие из них работают в той же «Планете» до 22 часов. Конечно, Дема — это спальный район. Но нельзя все валить на это, — резюмировал горожанин.

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