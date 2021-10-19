Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Уфе в час пик люди выпадали из переполненного автобуса

В Уфе в час пик люди выпадали из переполненного автобуса

09:42, 19 окт 2021

Гневное сообщение от одного из жителей столицы появилось на портале «Электронная приемная органов власти Республики Башкотостан». По словам уфимца, он не смог уехать из Сипайлово в Дему, хотя время было не поздним.

—Таких же бедолаг, как я, собралось около десятка. Простояли полчаса, поняли, что уедем домой лишь с пересадкой. Хотя должно быть иначе. С трудом влезли в забитый 262-й, добрались до улицы Заки Валиди. Но дальше было еще хуже, — рассказал мужчина.

Автобус «Башавтотранса» пришлось ждать еще полчаса. Когда перегруженный до предела 57-й открыл двери, из него стали выпадать люди, такая была давка в салоне. По словам пассажиров, до «оптимизации маршруток» таких проблем не возникало.

— Мы очень мучаемся из-за последствий транспортной реформы. Демчане нередко вообще идут пешком вдоль трассы, надеясь, что подберут добрые водители. Многие из них работают в той же «Планете» до 22 часов. Конечно, Дема — это спальный район. Но нельзя все валить на это, — резюмировал горожанин.

Читайте также:

Жители Башкирии пожаловались на отсутствие лекарств для лечения коронавируса
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Теги: Уфа
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: