В Башкирии женщина с симптомами коронавируса упала в обморок в больничном изоляторе
12:06, 19 окт 2021
О том, как все случилось, жительница Давлеканово рассказала на странице Радия Хабирова в соцсетях. Как выяснилось, в больницу она обратилась с симптомами коронавируса. Согласно регламенту, ее отправили в изолятор, ждать живую очередь. Кроме нее, в тесную комнату набилось около 30 человек с кашлем и температурой.
— Я чувствовала себя очень плохо, но никакой помощи мне не оказали. Ни воды, ни нашатырного спирта у врачей не было. Это я поняла, когда спустя восемь часов потеряла сознание. Позже, когда уже дома пришла в себя, пыталась дозвониться до руководства Давлекановской ЦРБ. Но лишь узнала, что главный врач в отпуске, — рассказала женщина.
Выяснилось, что все эти восемь часов в помещении рядом с больными находилась медсестра. Периодически она звонила по внутреннему телефону, уговаривая врачей ускорить прием.