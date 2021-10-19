В Башкирии женщина с симптомами коронавируса упала в обморок в больничном изоляторе

12:06, 19 окт 2021

О том, как все случилось, жительница Давлеканово рассказала на странице Радия Хабирова в соцсетях. Как выяснилось, в больницу она обратилась с симптомами коронавируса. Согласно регламенту, ее отправили в изолятор, ждать живую очередь. Кроме нее, в тесную комнату набилось около 30 человек с кашлем и температурой.







— Я чувствовала себя очень плохо, но никакой помощи мне не оказали. Ни воды, ни нашатырного спирта у врачей не было. Это я поняла, когда спустя восемь часов потеряла сознание. Позже, когда уже дома пришла в себя, пыталась дозвониться до руководства Давлекановской ЦРБ. Но лишь узнала, что главный врач в отпуске, — рассказала женщина.



Выяснилось, что все эти восемь часов в помещении рядом с больными находилась медсестра. Периодически она звонила по внутреннему телефону, уговаривая врачей ускорить прием.





— В результате лечение врачи назначили малоэффективное, сказав: если будет плохо, снова приходите. Это значит, вновь сидеть в ужасном изоляторе? Извините, но совсем не хочется, — поделилась женщина.

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На ее сообщение сразу же отреагировали сотрудники Минздрава республики. Они попросили женщину уточнить личные данные и пообещали разобраться в ситуации.