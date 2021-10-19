В Башкирии водителей предупредили о резком ухудшении погоды

17:42, 19 окт 2021

В Минтрансе Башкирии водителей предупредили об ухудшении погодных условий 20 октября. Жителям республики рекомендовали воздержаться от дальних поездок на летней резине. Такие предостережения связаны с выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега.







На отдельных участках дорог возможна гололедица, в горных районах установится временный снежный покров. Видимость снизится до одного-двух километров.



Дорожные службы призвали водителей к аккуратности на дорогах, соблюдению скоростного режима и безопасной дистанции, также им советуют избегать опасных маневров и резкого торможения.

По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 октября на территории Башкирии температура воздуха днем понизится до +3, +8 градусов. Ночью прогнозируется -1, +4 градуса.



Ветер ожидается юго-западный с переходом на северный умеренный, днем порывы до сильного.

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