В Башкирии водителей предупредили о резком ухудшении погоды
17:42, 19 окт 2021
В Минтрансе Башкирии водителей предупредили об ухудшении погодных условий 20 октября. Жителям республики рекомендовали воздержаться от дальних поездок на летней резине. Такие предостережения связаны с выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега.
На отдельных участках дорог возможна гололедица, в горных районах установится временный снежный покров. Видимость снизится до одного-двух километров.
Дорожные службы призвали водителей к аккуратности на дорогах, соблюдению скоростного режима и безопасной дистанции, также им советуют избегать опасных маневров и резкого торможения.
По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 октября на территории Башкирии температура воздуха днем понизится до +3, +8 градусов. Ночью прогнозируется -1, +4 градуса.
Ветер ожидается юго-западный с переходом на северный умеренный, днем порывы до сильного.