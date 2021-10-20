В Башкирию придет мокрый снег и гололедица

08:24, 20 окт 2021

Башгидрометцентр предоставил прогноз погоды на ближайшие два дня. По данным метеорологов, 20 и 21 октября в республике ожидаются дожди, мокрый снег и гололедица.







20 октября местами пройдет небольшой дождь. По юго-востоку республики также пообщали дождь, днем переходящий в мокрый снег, вечером на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +2,+7°.

21 октября также возможен небольшой мокрый снег, ночью по востоку до умеренного, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица, в горных районах установление временного снежного покрова. Ветер северный с переходом на юго-западный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем 0,+5°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram



