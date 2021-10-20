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В Башкирию придет мокрый снег и гололедица

В Башкирию придет мокрый снег и гололедица

08:24, 20 окт 2021

Башгидрометцентр предоставил прогноз погоды на ближайшие два дня. По данным метеорологов, 20 и 21 октября в республике ожидаются дожди, мокрый снег и гололедица.

20 октября местами пройдет небольшой дождь. По юго-востоку республики также пообщали дождь, днем переходящий в мокрый снег, вечером на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +2,+7°.

21 октября также возможен небольшой мокрый снег, ночью по востоку до умеренного, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица, в горных районах установление временного снежного покрова. Ветер северный с переходом на юго-западный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем 0,+5°. 

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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